De acordo com a organização do festival, para a noite de hoje está prevista a atuação de Overkill, “ícones do thrash metal”, acompanhados pelos finlandeses Insomnium, que se destacam no ‘death metal’ melódico.

Também se apresentarão mais logo bandas como Dynazty, Uada e Elvenking, bem como Nervochaos, Toxikull e Thola, prometendo “um início explosivo”.

O segundo dia do festival prevê “a potência do metal sinfónico com Epica, liderados pela carismática Simone Simons; e a inovadora sonoridade dos Samael, que misturam elementos industriais e atmosféricos”.

Mão Morta e outras bandas de renome, nomeadamente God Dethroned, Saor, Grog, Injetor e Rachar completam a programação, garantindo “uma jornada musical diversificada”.

Para encerrar o festival sobem ao palco Blind Guardian, oferecendo “uma mistura de clássicos e novos sucessos do power metal”.

“Primordial, com a sua abordagem única ao black metal e letras profundas, também promete uma performance memorável. Outras bandas, incluindo Suffocation e Gwydion, contribuirão para um desfecho épico”, evidencia a organização.

No último dia do festival sobem ainda ao palco Quinteto Explosivo, Terror Empire, O Chi Minh e Morphium.

A sétima edição do Vagos Metal Fest terá lugar na Quinta do Ega, na vila de Vagos, no distrito de Aveiro, de hoje até domingo.