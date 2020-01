“Os estudos aqui apresentados dão-nos conta do processo criativo da artista na construção do Ciclo da Vida da Virgem Maria”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

O retrato oficial de Jorge Sampaio foi encomendado a Paula Rego em 2005 pelo então Presidente da República. A artista acabou por pintar três retratos, “dos quais um foi escolhido” e, na exposição a inaugurar a 03 de fevereiro, “mostram-se, pela primeira vez, essas três obras”.

“Da Encomenda à Criação. Paula Rego no Palácio de Belém” estará patente até 03 de maio.

Paula Rego, nascida em Lisboa, em 1935, deixou Portugal ainda adolescente, durante a ditadura de Salazar, para fazer os estudos na Slade School of Art, em Londres, cidade onde se radicou e vive há mais de 50 anos.

Única artista mulher do grupo da Escola de Londres, Paula Rego distinguiu-se por uma obra fortemente figurativa e literária, considerada incisiva e singular pela crítica de arte.

Nessa época, a artista portuguesa conviveu com nomes de destaque da pintura como Francis Bacon, Lucian Freud, Frank Auerbach e David Hockney.

Foi na Slade School of Fine Art, onde frequentou o curso de pintura entre 1952 e 1956, que veio a conhecer o marido, o artista britânico Victor Willing (1928-1988).

Paula Rego foi distinguida em 2010 pela rainha Isabel II, com o grau de Oficial da Ordem do Império Britânico, pela sua contribuição para as artes.

Em 2016 foi-lhe atribuída a Medalha Municipal de Honra da cidade de Lisboa, pela câmara municipal.

Também foi distinguida em 1995 como Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, e, a 13 de outubro de 2004, elevada a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

Em julho do ano passado, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, deslocou-se a Londres, ao estúdio da pintora, para lhe entregar a Medalha de Mérito Cultural, porque entendeu que "faltava este reconhecimento", pelo Governo português, a Paula Rego.

Um mês depois, em agosto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse ter a intenção de agraciar a pintora portuguesa, e de se deslocar a Londres para o fazer.