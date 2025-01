“A exposição ‘Jardim do Éden’, de Joana Vasconcelos, que esteve patente ao público na Galeria D’Artes do Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa, ente 14 de novembro a 31 de dezembro de 2024, revelou-se um sucesso absoluto, tendo superado todas as expectativas, com perto de cinco mil visitantes”, disse à agência Lusa a vereadora Ana Filipe, com o pelouro da Cultura no município de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda.

Segundo a autarca, "durante a exibição [dos 'Jardins do Éden'], mergulharam no universo onírico da artista perto de 5.000 visitantes [4.954], oriundos de vários pontos do país, tendo sido a exposição mais visitada de sempre, em tão pouco espaço de tempo", naquela galeria.

“Estes números vêm demonstrar o grande interesse do público por obras de arte contemporânea e o impacto da obra de Joana Vasconcelos, sendo também uma motivação para continuar a promover a arte e a cultura no nosso concelho e reforçar a importância de investir em exposições com maior impacto não só nacional, mas também internacional”, indicou Ana Filipe.

“A instalação ‘Jardim do Éden’ fez parte do 1.º Congresso Internacional 'Tempos do Barroco: Cenário de Mesa', que decorreu nesta cidade do Douro Superior, e onde Joana Vasconcelos foi também a primeira oradora", recordou a autarquia.

Ana Filipe destacou à Lusa o facto de esta instalação ser um trabalho imponente não só para Vila Nova de Foz Côa, mas também para o interior do país, já que se trata de uma artista de dimensão internacional.

“Através do fluxo luminoso e dos motores síncronos, as flores artificiais dispostas em forma de labirinto produzem um efeito cinético semelhante ao produzido pela fibra ótica. Ao mesmo tempo perceciona-se uma suave trilha sonora - que alude ao canto de dezenas de pequenos insetos - produzida pelo som mecânico das respetivas máquinas em funcionamento”, lia-se no texto de apresentação do “Jardim do Éden”, divulgado pelo ateliê da artista, quando da abertura da mostra.

"O percurso neste paraíso onírico expõe a artificialidade da natureza através de uma inusitada experiência ótica, unicamente possível devido à exigência da sua apresentação num espaço interior privado de luz natural”, acrescentava o mesmo texto.

Em Portugal, a peça "Jardim do Éden" esteve patente no então Museu da Eletricidade, em Lisboa, em 2009, no âmbito da exposição "Remade in Portugal", tendo já passado pela Bienal de Veneza e pelo recém-inaugurado museu de arte contemporânea de Malta.

Para a vereadora Ana Filipe, foi “orgulho” ter o trabalho de Joana Vasconcelos exposto no concelho.

Joana Vasconcelos, nascida em 1971, conta com uma carreira de mais de três décadas, que se caracteriza pela descontextualização de objetos do quotidiano e pela apropriação do artesanato tradicional, que adapta ao século XXI para questionar temas como o papel da mulher, a sociedade de consumo e a identidade cultural.

Vasconcelos representou oficialmente Portugal na Bienal de Arte de Veneza, em 2013, levando um cacilheiro transformado em obra de arte ao recinto principal da mostra internacional de arte contemporânea.

Foi a primeira artista mulher e a criadora mais jovem a apresentar o seu trabalho no Palácio de Versailles, numa exposição individual que bateu recordes de visitantes, e tem levado a sua produção a instituições como o Museu Guggenheim Bilbao, o Palácio Pitti e as Galerias Uffizi, em Itália, entre outras instituições.