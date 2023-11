Com um consumo cada vez mais elevado e com uma maior diversidade de conteúdos, quer nacionais bem como internacionais, os podcasts voltaram a assumir um lugar de destaque no consumo de áudio no Spotify.

Esta quarta-feira, dia 29 de novembro, o serviço de streaming revelou a lista dos podcasts mais ouvidos ao longo do ano.O troféu de podcast mais ouvido em Portugal volta a ir para Joana Marques, que diverte os portugueses de segunda a sexta-feira na Rádio Renascença, com "Extremamente Desagradável".

O novo podcast de Bruno Nogueira, “isso não se diz”, estreia-se na segunda posição, com “Isto é Gozar Com Quem Trabalha”, apresentado todos os domingos na SIC por Ricardo Aráujo Pereira, a fechar o top 3.

Já “Baté Pé”, de Mafalda Castro e Rui Simões, ocupa o quarto lugar, seguido por "ask.tm" e "watch.tm", de Pedro Teixeira da Mota.

A nível global, o top é novamente liderado pelo podcast americano “The Joe Rogan Experience”, seguido por “Call Her Daddy”, de Alex Cooper, e “Huberman Lab", de Scicomm Media.

Os podcasts mais ouvidos em Portugal:

“Extremamente Desagradável” da Rádio Renascença “isso não se diz” de Bruno Nogueira “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” da SIC “Baté Pé” de Mafalda Castro e Rui Simões “ask.tm" de Pedro Teixeira da Mota “watch.tm “ de Pedro Teixeira da Mota “The Joe Rogan Experience” de Joe Rogan “Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer” da SIC Notícias “O Homem que Mordeu o Cão” da Rádio Comercial “Contas Poupança” de Pedro Anderesson

Os podcasts mais ouvidos a nível mundial: