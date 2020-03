Devido à pandemia da COVID-19, os concertos à janela têm-se multiplicado um pouco por todo o mundo. Na emissão desta quarta-feira, dia 25 de março, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou o fenómeno.

"Têm-se multiplicado os cantores de varanda. Se antigamente comprávamos bilhete para o primeiro balcão para assistir a um concerto, agora é ao contrário: os concertos são dados do balcão cá para baixo", começa por brincar a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença.

No vídeo, Joana Marques lembra que "tudo começou na China", mas que "nos deixamos tocar mais pelos italianos". "Todos os dias centenas de vídeos são partilhados nas redes sociais e eu comecei por pensar: 'olha, que giro'. Mas rapidamente o meu lado cético veio ao de cima, claro. Calma lá que isto também pode ser muito desagradável", confessa.