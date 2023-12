Na emissão de "Extremamente Desagradável" do passado dia 13 de dezembro, Joana Marques analisou a entrevista de Sandra Felgueiras a Cláudio Ramos no programa "Dois às 10", da TVI.

"Joana Marques faz um agradecimento público, em nome de todo o Portugal, a Sandra Felgueiras", resume a Renascença nas redes sociais.

Na rubrica do programa "As Três da Manhã", a humorista recordou ainda antigas entrevistas da jornalista da TVI. "As entrevistas da Sandra são uma espécie de comida de conforto para mim", gracejou.

"Difícil fazer jornalismo, não é. Fazer bem é que é só para alguns... tipo a Sandra Felgueiras e, assim de repente, não estou a ver mais ninguém. E ela também não está a ver - a Sandra olha à volta e é só fofinhos", brincou Joana Marques.

Veja aqui o vídeo.