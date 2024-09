Os episódios desta quarta, quinta e sexta-feira de "Extremamente Desagradável", da Renascença, foram dedicados ao programa de Ana Rita Clara no V+, o novo canal da TVI. A apresentadora conduz o talk show "Para Si".

"Durante as nossas férias estreou um novo canal de televisão. É um canal e, ao mesmo tempo, parece um mau conselho: V+ TVI. Vamos ver um bocadinho hoje", adiantou Joana Marques no episódio de quarta-feira, dia 25 de setembro.

Na rubrica do programa "As Três da Manhã", a humorista recordou a emissão em que Ana Rita Clara recebeu Carlos Alberto Moniz e o confundiu com Carlos Vidal, o Avô Cantigas. "É o Carlos Aberto Moniz ou, como lhe chama a Ana Rita Clara, o Avô Cantigas. Mas percebo, são constrangimentos do direto... ah não, este programa é gravado", gracejou a humorista.

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou ainda as emissões de "Por Si" que contaram com Manuel Cavaco, Quimbé, Ruben Rua, José Lopes, Nuno Eiró, Sandra Felgueiras ou Ângelo Rodrigues.

"Este programa do V+ não não é juvenil, é mais infantil", brincou a humorista.

Ouça os episódios: