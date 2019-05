No Facebook poderá também apoiar o seu artista e país favorito. "Para comemorar o festival da Eurovisão, o Facebook oferece aos utilizadores a oportunidade de estar a apoiar o seu país de uma maneira nova e divertida. As pessoas podem aceder a um filtro AR Eurovison, para partilhar o seu estatuto de fã com as bandeiras e as cores de seu artista ou atuação favoritos. Todas as páginas e pessoas terão acesso a esse filtro para criar conteúdos adequado a cada delegação - os utilizadores poderão clicar e escolher o país escolhido, com o filtro a transformá-los na estrela do evento, incluindo efeitos animados de microfones e confetis", revela o Facebook.

Para os fãs que quiserem mostrar os seus dotes vocais, a rede social lançou ainda o "Euro Pop": "A funcionalidade Lip Sync Live torna possível que os utilizadores usem o Facebook para se expressar com música em tempo real. É também possível aceder às letras das músicas que o utilizador está a sincronizar. Tudo o que tem a fazer é escolher um êxito 'Euro-Pop' da lista de músicas do Facebook e entrar no espírito da competição deste ano.