A Netflix anunciou uma atualização para a sua experiência de visualização na televisão. A partir de agora, os utilizadores poderão escolher qualquer idioma disponível para áudio e legendas em todos os títulos, diretamente na TV. Esta funcionalidade já estava disponível em dispositivos móveis e navegadores, e agora está disponível também na televisão.

Com o aumento da procura por conteúdos internacionais, que representam quase um terço de todas as visualizações na plataforma, a Netflix oferece séries e filmes em mais de 30 idiomas. A nova funcionalidade visa facilitar a escolha de diferentes opções de áudio e legendas, permitindo aos utilizadores aceder a uma maior variedade de conteúdos.

"À medida que cada vez mais subscritores se apaixonam por séries e filmes de todo o mundo — quase um terço de todas as visualizações na Netflix são de histórias em línguas que não o inglês —, as legendas e as dobragens tornam-se mais importantes do que nunca. O nosso catálogo inclui uma grande variedade de séries e filmes em mais de 30 idiomas, desde obras aclamadas pela crítica a séries ideais para maratonar, permitindo que os nossos subscritores mergulhem em diferentes culturas e línguas", frisa o serviço de streaming em comunicado.

Séries como "Squid Game" (Coreia do Sul), "Berlim" (Espanha), "Lupin" (França), "Quem Matou Sara?" (México), "Troll" (Noruega) e "A Oeste Nada de Novo" (Alemanha) são exemplos de títulos que conquistaram fãs em vários países, sendo, segundo a Netflix, a disponibilidade de idiomas um factor importante para esse sucesso.

A atualização responde aos pedidos frequentes dos utilizadores que solicitam mais opções de idiomas. "Esta funcionalidade muito aguardada (recebemos milhares de pedidos de disponibilização de idiomas todos os meses) vem alargar à televisão a experiência que os nossos subscritores já conhecem nos dispositivos móveis e navegadores de internet. Sabemos também que muitos utilizadores recorrem à Netflix para aprender línguas estrangeiras, graças à diversidade linguística que oferecemos. Por isso, desenvolvemos funcionalidades adicionais para apoiar essa aprendizagem, incluindo a personalização de legendas e a opção de navegar por idiomas em computadores. Estas ferramentas melhoram a acessibilidade dos nossos conteúdos e são úteis para quem quer tornar-se poliglota", acrescenta a plataforma.

Com esta mudança, os utilizadores podem agora escolher o idioma desejado para áudio e legendas diretamente na televisão, proporcionando uma experiência mais diversificada para os subscritores, garante a Netflix. "Portanto, quer estejas a tentar aprender uma nova língua ao ver a tua série mexicana preferida dobrada em coreano com legendas em inglês, quer estejas a ver uma nova descoberta na Netflix com familiares que falam diferentes idiomas, a experiência de ver Netflix na televisão está agora muito mais multilingue", remata o comunicado.