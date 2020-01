Da Índia, Sara Correia segue para Gent, na Bélgica, onde atua no dia 12, no Haldelbeurs.

Nos palcos belgas e neerlandeses acompanham a intérprete de “Quando o Fado Passa”, os músicos Pedro Viana, na guitarra portuguesa, Diogo Clemente, na viola, e Marino de Freitas.

De Gent, Sara Correria e músicos seguem para Groninguen, nos Países Baixos, onde, no dia 13, sobem ao palco do De Oosterpoort Sport da cidade. No dia seguinte atuam em Tilburgo, no Teatro Municipal, e, no dia 16, em Roterdão, no Lantarenvenster.

No dia seguinte, do outro lado da fronteira, na Bélgica, Sara Correia atua no Bozar, em Bruxelas.

A digressão encerra em Santiago do Chile, no dia 23, com um espetáculo no Festival Womad, em que é acompanhada por Pedro Viana, Diogo Clemente e Frederico Gato, no baixo.