A dois meses dos concertos de apresentação do seu mais recente álbum, "Liberdade", Sara Correia anuncia que tem mais duas datas esgotadas.

Com o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, lotado no dia 9 e 10 de março, restam agora bilhetes na terceira data em que a fadista atuará na sala lisboeta, a 11 de março. O Coliseu do Porto, no dia 22 de março, também se encontra esgotado.

Em palco, em conjunto com a sua banda – Diogo Clemente na viola de fado e direção artística, Ângelo Freire na guitarra portuguesa, Frederico Gato no baixo acústico e Joel Silva na bateria –, Sara Correia apresentará um "espetáculo uniforme e coeso, mas tingido por muitas cores distintas e texturas que resultam de subtis experiências e influências captadas noutros géneros", destaca a Universal Music.