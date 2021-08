Fawad Andarabi, popular músico afegão, foi "brutalmente assassinado" no passado sábado, dia 28 de agosto, pelos talibãs. A notícia foi confirmada nas redes sociais pelo ex-ministro do Afeganistão Masoud Andarabi e pela família do artista à Associated Press.

"Hoje [28 de agosto] assassinaram brutalmente o cantor de música tradicional Fawad Andarabi, que estava simplesmente a levar alegria às pessoas e ao vale onde vivia e ao seu povo", escreveu o ex-ministro do interior, partilhando um vídeo de uma atuação do músico.

De acordo com a rádio britânica LBC News, Fawad Andarabi terá sido morto a tiro e arrastado para fora da sua casa.