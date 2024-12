"Música em Bairros" é um projeto da associação cultural Soma Cultura, que tem por objetivo dinamizar "eventos culturais acessíveis que fomentem a diversidade tanto no palco como no público", descentralizar a oferta cultural, mesmo nos grandes centros, e criar oportunidades profissionais para artistas migrantes, "num panorama artístico que vê a diversidade como mais-valia".

O ciclo de concertos, todos de acesso gratuito, terá início em 12 de janeiro, na Quinta Alegre, na freguesia de Santa Clara, em Lisboa, com o duo turco Sibel & Gülami, seguindo-se, no dia 18, Anastácia Carvalho, cantora e maestrina angolana de ascendência são-tomense, na Casa da Juventude da Tapada das Mercês, em Algueirão-Mem Martins.

No dia 22 de janeiro, o músico Mbye Ebrima, da Gâmbia, atuará no Mercado Alfacinha, no Beato, a Litá Folk Band estará no dia 30, na Biblioteca de Marvila, e os Sons do Afeganistão vão ouvir-se em 22 de fevereiro, na Casa da Juventude da Tapada das Mercês.

Todos os artistas vão atuar em cada um dos diferentes locais, em Lisboa e Algueirão, até ao final do mês de abril, adianta a Soma Cultura.

Anastácia Carvalho, nascida em Luanda e radicada em Portugal desde a infância, formada em direção coral, atuou ao longo da carreira com músicos como Bonga, Rui Veloso, Tabanka Djaz e Tonecas Prazeres. Dirige o Gospel Collective e, em 2019, fez parte da digressão internacional "Madame X", de Madonna.

O compositor Mbye Ebrima, korista, cantor e contador de histórias, nasceu na Gâmbia, numa família jéli de tocadores de kora, "reputados divulgadores da história mandinga-kaabunké há muitas gerações", segundo a sua biografia disponível no 'site' da Fundação Calouste Gulbenkian.

Ebrima, radicado em Portugal desde 2015, onde tem trabalhado com músicos como Selma Uamusse, Moullinex e Kimi Djabaté, é nome regular em alguns dos mais importantes palcos e festivais europeus, como destaca a Gulbenkian, onde se apresentou a solo, há dois anos.

O duo turco Sibel & Gülami, que "cria diálogos entre o tradicional e o moderno, fundindo influências de vários cantos do mundo", reúne a cantora, compositora e DJ Sibel, e o multi-instrumentista Gulami, virtuoso do saz, oud, tar e sarod.

Sons do Afeganistão, grupo de músicos afegãos residentes em Portugal, apresentam-se quase sempre em quinteto, promovendo uma viagem pela cultura do seu país, devastada pelo poder taliban, num ato de resistência feito de música e tradição poética, com os seus instrumentos ancestrais.

Os concertos da Litá Folk Band partilham o património musical de diferentes regiões da Ucrânia, das estepes aos Cárpatos, da "ampla polifonia" à tradição oral dos músicos nómadas (kobzari e lirnyky), sem esquecer o folclore instrumental, como se lê na página da Arte das Musas, para o Festival Internacional de Músicas Antigas, de Idanha-a-Nova, onde o grupo atuou no ano passado.

O repertório da Litá Folk Band, resultante de investigação e recolha de etnomusicólogos e dos próprios músicos, abrange manifestações desde o século XVI à atualidade e testemunha temas como a vida sob o poder cossaco, o comércio de sal (Tchumatstvo), as revoltas anti-escravatura no século XVIII (Koliyivshchyna), canções de guerra e cânticos de rituais arcaicos.

Para esta edição do projeto "Música em Bairros", a Soma Cultura estabeleceu parcerias com a Ti - Associação Juvenil Ponte, a Quinta Alegre, a Biblioteca de Marvila e a Orientar, entidades que atuam na área cultural e da inclusão social.

O calendário dos concertos pode ser consultado no 'site' da Soma Cultura, somacultura.pt.