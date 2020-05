As Festas do pijama do SAPO Mag continuam nestas semanas em que milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Esta terça-feira, dia 5 de maio, Janeiro foi o convidado.

Veja o vídeo:

Janeiro decidiu surpreender os fãs e disponibilizou no passado dia 24 de abril em todas as plataformas digitais o Lado B do seu segundo disco de originais "Com Tempo, Sem Tempo".

O cantor e compositor português optou pelo lançamento inverso do disco e apresentar em primeiro lugar a segunda face, "Sem Tempo", que conta com a participação de vários artistas. Tiago Nacarato, Salvador Sobral, João Hasselberg, Tó Brandileone, Carolina Deslandes, Miguel Pité, Paulo Novaes, Swilaw, Beatriz Novaes e nāga são os nomes que acompanham Janeiro nesta viagem.

"O segundo trabalho de originais de Janeiro é um disco que se divide em dois lados, o lado da sedução – Com Tempo – e o lado da compressão – Sem Tempo. Composto por 13 faixas, 'Sem Tempo' absorve as inspirações que Janeiro foi angariando ao longo dos últimos anos, com uma extraordinária e forte relação transatlântica, como se pode perceber em alguns dos temas", explica em comunicado.

