Os Expresso Transatlântico revelaram novidades para 2026: o lançamento do seu segundo álbum e concertos especiais de apresentação no Porto e em Lisboa. Para antecipar o novo disco, o grupo partilhou o single "Flor Trovão", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Com produção de Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), o novo álbum "promete marcar um ponto de viragem na trajetória musical" da banda de Sebastião Varela, Gaspar Varela e Rafael Matos.

O primeiro avanço do disco, “Flor Trovão”, foi composto entre a Serra da Estrela, a Foz do Arelho e Brotas, e é apresentado como "um tema que absorve a força, a liberdade e a intimidade destes cenários".

O novo disco será apresentado a 13 de março de 2026 na Casa da Música, no Porto. No dia 14 de março, os Expresso Transatlântico sobem ao palco do Capitólio, em Lisboa.