O Festival Authentica, agendado para dezembro na Altice Fórum Braga, foi adiado para 2022. No próximo, o festival vai realizar-se nos dias 9 e 10 de dezembro e os bilhetes já adquiridos são válidos para a próxima edição.

"O compromisso do Festival Authentica desde o primeiro momento mantém-se, assegurando que os festivaleiros não serão prejudicados, o que motivou a criação do selo 'Compra Segura', garantindo que o dinheiro dos bilhetes é devolvido em cenário de adiamento ou cancelamento. Desta forma, caso se pretenda a devolução o portador deverá contactar o respetivo ponto de venda onde efetivou a compra, (seja físico ou online), a partir de segunda-feira, dia 21 de novembro de 2021. O prazo de reembolso terminará nos 30 dias posteriores à data prevista para o fim do evento, neste caso 11 de janeiro de 2022", lembra a promotora.

Em comunicado, a organização explica que foi enviado, em outubro, um plano de contingência à DGS.

"O parecer técnico da DGS foi-nos enviado no dia 15 de novembro, limitando-se a uma só frase, por e-mail, a comunicar que é necessária a realização de testagem prévia, nas 24 horas anteriores, a todos os participantes do Festival Authentica, mesmo aqueles que já se encontrem vacinados e estejam na posse do respetivo certificado. Esta medida não consta das Normas e Orientações da DGS atualmente em vigor para a realização de eventos, sendo bastante mais exigente de que, por exemplo, as regras aplicáveis a outras atividades como a restauração, bares ou discotecas", explica a promotora.

O Festival Authentica adianta que a empresa que elaborou o Plano de Contingência evento participado nos quatro eventos-piloto realizados entre abril e maio deste ano. " Sabemos, com fonte na experiência obtida, que a operacionalização desta medida é inviável de um ponto de vista logístico e financeiro, impedindo, infelizmente, a realização deste importante evento na cidade de Braga", frisa o comunicado.

"Apesar do Festival Authentica ter demonstrado a sua inteira disponibilidade para a implementação de outras medidas para a mitigação do risco, não houve até à data, qualquer resposta da DGS, pelo que o Festival Authentica foi forçado a acionar medidas urgentes durante o dia 17 de novembro, de forma a minimizar os já enormes gastos ocorridos como: artistas, voos, hotéis, marketing, entre outros, com o objetivo de salvar a empresa e garantir os vários postos de trabalho. Contudo, a Malpevent lamenta que a situação e os sinais dados pelo Governo tenham motivado as empresas nacionais a avançar com investimentos significativos que poderão colocar em risco a saúde do sector e a segurança de milhares de postos de trabalho. De referir que a organização se encontrava nesta fase preparada para dar inicio às montagens do recinto", explica a promotora em comunicado.