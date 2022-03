Este sábado, dia 5 de março, às 21h00, os Estúdios da RTP voltam a iluminar-se para receber a 56.ª edição do Festival da Canção. Os primeiros 10 candidatos a representar Portugal em Turim sobem ao palco e no final da noite serão conhecidos os primeiros cinco finalistas.

Já final do Festival da Canção vai acontecer no dia 12 de março, nos estúdios da RTP, em Lisboa, à semelhança do ano passado. Na última fase, serão apresentadas 10 canções concorrentes - cinco de cada semifinal - e e votação segue o modelo habitual, cabendo metade da pontuação ao júri e a outra metade ao voto do público em casa.

Mas o modelo do concurso é “ligeiramente diferente” visto que as duas semifinais, nos dias 5 e 7 de março, e a final, em 12 de março, acontecem na mesma semana - nas edições anteriores, as semifinais e a final realizaram-se aos sábados.

Este ano, à semelhança do ano passado, a final do Festival da Canção irá realizar-se em estúdio, como acontece com as semifinais, depois de em anos anteriores ter decorrido em Elvas (2020), Portimão (2019) e Guimarães (2018).

O Festival da Canção 2022 será disputado por 20 temas “muito diversificados", de acordo com Gonçalo Madaíl, da direção de programas da estação pública. Este ano, aestação pública convidou a comporem canções: Agir, Aurea, Blacci, Cubita, DJ Marfox, Fábia Rebordão, Fado Bicha, FF, Joana Espadinha, Kumpania Algazarra, Maro, Norton, Os Azeitonas, PZ, Syro e Valas.

Os quatro compositores escolhidos através de concurso são Pedro Marques, Pepperoni Passion, The Mister Driver e Tiago Nogueira (Os Quatro e Meia).

Segundo Gonçalo Madaíl, os autores entregaram temas que refletem “o que costumam fazer”, não tendo havido tentativas de “adaptar canções ao festival”.

“Isso traz mais verdade artística, que é a nossa preocupação. Estão cá pelo que fazem, pelo que costumam fazer e isso faz toda a diferença”, disse.

Este ano, além da emissão na RTP1, o Festival da Canção será transmitido no país vizinho em três operadores diferentes, TEN TV, TV Galicia e RTVE.

Além dos concorrentes, as semifinais vão contar com atuações especiais A fazer companhia à Rita Redshoes e aos The Black Mamba, na primeira semifinal desta edição do Festival, confirma-se também presença dos Expensive Soul para uma comemoração muito especial. A esta festa vai juntar-se também Rui Pregal da Cunha, que regressa a este palco depois de ter sido autor convidado na edição de 2020.

Na grande Final, no dia 12 de março, os Bateu Matou prometem por toda a gente a dançar. Capitão Fausto, Benjamim, B Fachada, Selma Uamusse, Tiago Bettencourt, Samuel Úria e Lena D’Água também vão pisar o palco do Festival da Canção.

Ao comando da grande final estará Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. A green room dos três espetáculos será gerida por Inês Lopes Gonçalves.

A primeira semifinal

Na primeira semifinal competem: “Why?” (tema composto e interpretado por Aurea), “Povo pequenino” (Fado Bicho), “Como é bom esperar alguém” (FF), “Ginger Ale” (tema composto por Joana Espadinha e interpretado por Diana Castro), “A minha praia” (Kumpania Algazarra), “Saudade saudade” (Maro), “Hope” (Norton), “Calisun” (The Mister Driver), “Amanhã” (Tiago Nogueira/Os Quatro e Meia) e “Odisseia” (Valas/Valas & Os Astronautas).

A primeira semifinal será conduzida pela dupla Sónia Araújo e Jorge Gabriel a garantir a apresentação do espetáculo.

A segunda semifinal

Na segunda semifinal irão competir: “Corpo de Mulher (Agir/Milhanas), “Mar no fim” (Blacci), “Uma mensagem tua (Cubita), “Dégrá.Dê” (DJ Marfox/Pongo e Tristany), “Pontas Soltas” (Fábia Rebordão/Jonas), “Solta a voz e canta” (Os Azeitonas), “Fome de viagem” (Pedro Marques/Inês Homem de Melo), “Código 30” (Pepperoni Passion), “Ao lado de mim” (PZ/O Vampiro Submarino) e “Ainda nos temos” (Syro).

A segunda semifinal, que decorre no dia em que a RTP celebra o seu 65º aniversário, ficará a cargo de Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato.