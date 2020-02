A corrida para o Festival Eurovisão da Canção começou este sábado, dia 22 de janeiro, com a primeira semifinal do Festival da Canção. A primeira fase é apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel e a segunda gala, no dia 29, será conduzida por Sónia Araújo e José Carlos Malato.

Pelo palco do estúdio 1 da RTP passaram os Throes + The Shine, JJaZZ, Elisa, Blasted Mechanism, Bárbara Tinoco, Ian Mucznik, Filipe Sambado e MEERA.

"Passe-partout” (Tiago Nacarato/Bárbara Tinoco),“Gerbera amarela do sul” (Filipe Sambado), “Medo de Sentir” (Marta Carvalho/Elisa) e “Movimento” (Throes + The Shine) são quatro das oito canções que vão tentar conquistar, a 7 de março, um bilhete de ida para o Festival Eurovisão da Canção 2020.

As atuações de Elisa, Filipe Sambado, dos Blasted Mechanism e de Bárbara Tinoco foram algumas das mais comentadas nas redes sociais.

Leia algumas das reações: