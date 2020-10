Num momento em que assinala dez anos de existência, o festival, que tem decorrido em Coimbra, cria o Laboratório END, um "programa de formação dedicado à investigação, formação e criação artísticas que dá a oportunidade de participação em oficinas, palestras e debates liderados por criadores, dramaturgos, críticos e académicos", anunciou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O laboratório, produzido pelo Colectivo 84, vai desenvolver-se em quatro residências artísticas, ao longo de sete meses, começando entre 19 e 21 de outubro, no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, seguindo depois para o Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), em dezembro, Teatro Viriato (Viseu), em janeiro, terminando n'O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo), em maio.

"O Laboratório END está pensado ora como programa aberto ao público, ora como lugar de criação comum e de partilha entre autores em formação, artistas de vários quadrantes das artes cénicas e investigadores académicos", explicou a organização.

O trabalho realizado nestas quatro residências vai culminar com a apresentação dos projetos finais na quinta edição do Festival END, no final de 2021.

"Após uma 'open call' que reuniu cerca de trinta novos autores portugueses e internacionais, foram selecionados três criadores emergentes: Carminda Soares, com o projeto ‘Light on Light’, Daniel Gamito Marques, com ‘Demasiado Humano’, e Filipa Fernandes, com ‘DRAMA, na 3a pessoa’", referiu a organização.

A dramaturga e coreógrafa Lígia Soares, a encenadora e dramaturga Patrícia Portela e o professor e investigador Rui Pina Coelho vão ser os responsáveis pelo acompanhamento artístico dos três projetos, acrescentou.

Ao longo do laboratório, haverá vários seminários, debates e oficinas, onde vão participar nomes como John Romão, Rui Horta, Sofia Dias, Rogério Nuno Costa ou Francesca Rayner.

Em Coimbra, estão previstos um debate, oficinas de criação, um seminário e uma leitura participativa.

O Festival END teve a primeira edição em 2010, no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, tendo passado a realizar-se a partir de 2015 em Coimbra.