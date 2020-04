A organização do FIMM, que habitualmente conta com o patrocínio do Presidente da República, lembra que a edição deste ano seria dedicada à celebração do 250.º aniversário de Beethoven, tendo decidido comemorar, em 2021, o 251.º aniversário do seu nascimento.

Na mesma nota é referido que todos os bilhetes já vendidos “permanecerão automaticamente válidos” para 2021, mas também poderão ser reembolsados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infetou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).

No Alentejo, segundo a DGS, há 54 casos de infeção confirmados e ainda não se registou qualquer morte por COVID-19.

