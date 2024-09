“O Afro Nation Portugal está de volta, comemorando o seu quinto aniversário em 2025! Começamos com um enorme anúncio: os vencedores dos Grammy e superestrelas globais Burna Boy e Tems são nossos primeiros cabeças de cartaz confirmados”, lê-se, em comunicado.

Burna Boy, nomeado para os últimos Grammy pela canção “Sittin' on Top of the World”, regressa para a sua quarta atuação, depois de 2019, 2022 e 2023, no palco principal do festival que se realiza no areal da Praia da Rocha, naquele concelho do distrito de Faro. Este ano, marcou presença no MEO Kalorama, em Lisboa.

Já Tems, que este ano lançou o seu primeiro álbum, “Born in the Wild”, faz a sua estreia em Portimão, “como primeira cabeça de cartaz feminina de ‘afrobeats’”, destaca a organização.

Na primeira edição, em 2019, o Afro Nation acolheu mais de 25 mil pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido. Em 2020 e 2021, o festival não se realizou por causa das restrições impostas devido à pandemia da COVID-19.

O Afro Nation só admite entrada a maiores de 18 anos, sendo “necessário apresentar identificação” para provar a idade, segundo informação disponível no site do festival.

Os bilhetes para o evento, que se classifica como “o maior festival de ‘afrobeats’ do mundo”, estarão em pré-venda a partir de 2 de outubro e em venda geral no dia seguinte.