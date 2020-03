O festival deste ano, que deverá reunir cerca de três dezenas de escritores nacionais e estrangeiros, é dedicado à antiga primeira-ministra Maria de Lurdes Pintassilgo, por ocasião dos 90 anos do seu nascimento, e ao escritor Fernando Namora, cujo centenário se assinala.

Durante o evento será lançado o livro vencedor da 1.ª edição do Prémio Literário FLII - Palavras de Fogo, patrocinado pela Direção Regional de Cultura do Centro, e durante o mês de outubro haverá novamente uma residência literária, cujos convidados percorrerão os concelhos do consórcio.

"Trata-se de um evento intermunicipal, daí o seu caráter inovador, que decorrerá em 11 concelhos da região afetados pelos fogos, com o objetivo de levar os livros e os escritores aos sítios mais inusitados e imprevisíveis, como fábricas, campos, praias, igrejas, mercados, romarias, locais onde as pessoas trabalham e convivem", adianta a Arte-Via.

