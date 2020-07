Assim, o cartaz conta já com Ava Rocha (Brasil), Cimafunk (Cuba), Dead Combo & Mark Lanegan (Portugal/EUA), Guiss Guiss Bou Bess (Senegal/França), Lankum (Irlanda), Lavoisier + João Bento (Portugal), Lina_Raül Refree (Portugal/Espanha), Maria João & Carlos Bica Quarteto (Portugal), Marina Satti & Fonés (Grécia), Melingo (Argentina), Muthoni Drummer Queen (Quénia), Pongo (Angola/Portugal), Rizan Said (Síria) e Third World (Jamaica).

O FMM Sines - Festival Músicas do Mundo realiza-se no concelho de Sines desde 1999, organizado pela Câmara Municipal local.

A edição deste ano do Festival Músicas do Mundo estava prevista para decorrer entre 18 e 25 de julho, mas foi cancelada, no final de março, por não estarem garantidas as condições sanitárias e logísticas, devido à covid-19.

“Um festival que envolve a participação de artistas de todo o mundo, muitos deles de países em que a pandemia ainda se poderá agravar ao longo dos próximos meses, não seria uma experiência segura para quem nela participasse dos dois lados do palco”, referiu, na altura, o município.