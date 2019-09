“Não é apenas [ouvir] música, há conteúdo. O nosso principal objetivo é ter um equilíbrio, mas o destaque é o património. Tentamos colocá-lo em primeiro lugar, tentamos levar as pessoas ao património e a forma que encontrámos de fazer isso foi através da música. Mas ela também não é secundária, é complementária”, começou por explicar Sofia Oliveira à Lusa, acompanhada por Susana Vasco, duas das organizadoras do evento.

O festival surgiu em 2016, com base no mestrado em Gestão e Programação do Património Cultural de Sofia, e foi colocado em prática com a associação juvenil Incentivo Positivo e com o apoio do Gabinete da Juventude da câmara oliveirense, com a preocupação de revitalizar o património que estava a cair no esquecimento e que era associado “a algo chato, aborrecido e passado”.

“Como o conceito [de património] agora é mais lato, abrangente e está na moda, vamos buscar as tendências e influências do passado para construir o futuro. No entanto, há ainda alguma dificuldade das pessoas, elas chegam ao património que é fácil, mas não ao que têm de se deslocar até ele ou pagar para entrar. Como agora é mais lato, muitas vezes as pessoas não sabem o que é considerado património”, prosseguiu Sofia Oliveira.

A maior dificuldade na realização do evento passa pelo financiamento, visto que a entrada é gratuita. Para ultrapassar essa barreira, as jovens contam com o apoio da Câmara Municipal e de patrocínios, mas admitem que a tarefa é difícil, porque se encontram num “meio que não está habituado a este tipo de eventos”.