“Baseado na integração na comunidade, sustentabilidade ambiental e difusão cultural, a Catraia pretende oferecer uma experiência cultural e educacional única”, indicou a organização do evento, numa nota enviada à agência Lusa.

Através da arte e da ação em comunidade, promovendo a partilha de ideias e vivências transgeracionais, pretende-se refletir sobre os modelos de consumo que têm vindo a moldar os hábitos da sociedade nos últimos anos, ao mesmo tempo em que visa contribuir para a preservação da memória coletiva e das raízes identitárias da zona gandaresa.

A programação musical deste ano apresenta como destaques José Pinhal Post Mortem Experience, Miranda Trio, La Tremenda Sonora ou DJ Set Throes + The Shine.

Atividades e eventos paralelos, como o mercadinho com artesãos locais e produtos biológicos, batismos de ‘bodyboard’, ‘surf’ ou ‘skate’, sessões de ioga e aikido, prova de vinhos, conversas sobre ambiente e sustentabilidade, passeios sonoros e oficinas para crianças e jovens também estão entre as propostas deste evento.

Os visitantes podem ainda partilhar uma refeição com os pescadores locais e provar uma iguaria regional, o bacalhau com batata assada na areia, sendo esta a única atividade paga do Festival.

O Catraia conta com os apoios financeiros da Junta de Freguesia da Tocha e da Câmara de Cantanhede (município do distrito de Coimbra), bem como com o apoio logístico da Inova.