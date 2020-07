"Como não começar(...) a introdução desta agenda com a referência à paragem forçada dos espetáculos e da programação cultural durante três meses? Mesmo com a possibilidade de dinâmicas através da internet, sentimos que a nossa natureza é gregária e precisa de regressar a este tempo no qual os artistas e público vivem o mesmo espaço, seja nas salas, ao ar livre, numa galeria de arte ou em sítios não convencionais", refere o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

A agenda Cultura Vibra inclui a realização, em agosto, do Festival Sete Sóis Sete Luas, que irá ter dois grandes momentos.

O primeiro, no dia 8 de agosto, pelas 22:00, no Monte do Índio, com o ‘Collectif Medz Bazar', banda urbana da diáspora composta por músicos oriundos das culturas arménia, turca e francesa, cujos músicos criam arranjos originais da música folclórica, bem como composições próprias.