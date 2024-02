A programação cultural do município de Castelo Branco inclui a realização de diversas iniciativas, tendo em conta os diferentes públicos e envolvendo associações, grupos e criadores locais, na perspetiva da otimização de recursos, criação de sinergias e ganhos de eficiência.

Neste âmbito, o Cineteatro Avenida recebe um espetáculo da cantora portuguesa Ana Bacalhau no dia 14, a partir das 21:30.

A cantora, que ficou conhecida como vocalista do projeto musical Deolinda, realiza este concerto único, no âmbito do Festival Montepio Às Vezes o Amor, a verdadeira celebração do Dia dos Namorados.

Segundo a informação disponibilizada pela Câmara de Castelo Branco na sua página da internet, no dia 17, pelas 21:30, sobe ao palco do Cineteatro Avenida a banda portuguesa de rock UHF.

Formada em 1978, na Costa da Caparica, em Almada, esta banda portuguesa, liderada por António Manuel Ribeiro, é das mais prestigiadas e a mais antiga em atividade, refere.

No dia 25, é a vez do saxofonista Ricardo Toscano estar presente Cineteatro Avenida, a partir das 21:30.

Ricardo Toscano First Take é um espetáculo estreado pelo saxofonista em 2023, no festival internacional SeixalJazz.

A Programação Cultural da Câmara Municipal de Castelo Branco inclui ainda a realização de um vasto conjunto de atividades, que incluem exposições, teatro e música.