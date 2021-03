Em comunicado hoje enviado à agência Lusa, a organização do primeiro festival do ano, dedicado à música portuguesa, adiantou estar a "planear reagendar todos os espetáculos desta edição ainda para este ano, em diferentes momentos de programação" daquele município do distrito de Viana do Castelo.

Caso não se venha a concretizar essa possibilidade, a organização adiantou que "a edição comemorativa dos 20 anos do Sons de Vez irá acontecer no ano de 2022, entre 05 de fevereiro e 26 de março, com concertos agendados para todos os sábados, e com contornos especiais por assinalar duas décadas de celebração da música portuguesa".

O festival, promovido pela Câmara de Arcos de Valdevez, deveria ter começado a 5 de fevereiro, no auditório da Casa das Artes, com um espetáculo da fadista Carminho que deveria ter encerrado a 19.ª edição, em 2020, que foi "interrompida, pela primeira vez em 18 anos, devido à pandemia de COVID-19".

Em janeiro, a organização tinha inicialmente cancelado a programação de fevereiro, mas hoje anunciou o cancelamento total da programação prevista também para março.

Além da abertura no dia 5 de fevereiro com o concerto da fadista Carminho, o cartaz do festival incluía para o encerramento, no dia 26 de março, um espetáculo de Luísa Sobral.

Foram ainda cancelados em fevereiro, no dia 12, o concerto dos Galandum Galundaina, no dia 19, dos Clã e, no dia 26, dos PAUS.

Já no dia 5 de março, estava prevista a atuação dos Mão Morta, no dia 12, dos Plástica, seguindo-se os Nó Cego e os Tarantula, no dia 19.

"Não é por acaso que o Sons de Vez é um dos mais consagrados e respeitados momentos de promoção do que de melhor se faz na música nacional. Depois de mais de um ano totalmente atípico e pleno de condicionamentos, o festival planeia ansiosamente o seu regresso de forma segura e responsável. Até lá agradecemos a todos os artistas, agenciamentos, parceiros de media e público que nos continuam a inspirar a fazer mais e melhor. Até 2022", refere a nota da organização.