"Como sempre, os artistas madeirenses terão lugar assegurado no alinhamento do Summer Opening, nesta edição, com particular destaque", lê-se no comunicado.

A Puppetry Productions esclarece, por outro lado, que os passes de 3 dias já adquiridos para 2020 são automaticamente válidos para os 4 dias de 2021, não sendo necessária qualquer troca ou pagamento adicional.

Os bilhetes diários também transitam automaticamente.

A organização realça que, em caso de indisponibilidade, o reembolso será efetuado na sua totalidade e deverá ser solicitado até ao dia 30 de julho de 2020.

O Summer Opening começou em 2013 e realiza-se anualmente no Parque de Santa Catarina, no centro do Funchal.

"É um festival urbano com fortes ligações à natureza. Uma verdadeira festa de tributo ao verão e às boas energias, no cenário perfeito, com o oceano Atlântico e o Funchal como pano de fundo", refere a organização, vincando que a edição de 2019 foi a maior de sempre, com 15 mil espetadores nos três dias.

Para a 8.º edição estavam já anunciados nomes como Bispo, Capicua, Carlão, Carolina Deslandes, Deejay Telio, Elisa, Jimmy P, Nenny, Piruka, Plutonio, Slow J, Valete, Van Zee e Virgul.

Os bilhetes para 2021 já estão à venda, em três modalidades: passes gerais (4 dias), passes de fim de semana (2 dias) e bilhetes diários.

"A nossa vontade de festejar um regresso à normalidade é enorme e estamos certos de que a celebração será ainda mais intensa", refere a Puppetry Productions.