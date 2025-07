O festival de música Summer Opening 2025, que decorre no Funchal entre quinta-feira e sábado, vai utilizar pela primeira vez limitadores acústicos, sendo imposto um limite máximo de 95 decibéis, indicou hoje a Câmara Municipal.

“Queremos promover eventos que valorizem a cultura, que proporcionem momentos de diversão tanto aos que nos visitam como aos que aqui residem, mas também estabelecer regras que permitam a conciliação entre o lazer e o bem-estar da população”, disse a presidente da autarquia (PSD/CDS-PP).

Cristina Pedra falava na apresentação da 11.ª edição do Summer Opening Festival, que decorre no Parque de Santa Catarina, no centro do Funchal, entre quinta-feira e sábado, com a presença de bandas e artistas como Morad, DJ Topo, Mizzy Miles (17 de julho), Pedro Sampaio (concerto já esgotado), Dillaz, NAPA (18 de julho), Revenge oof the 90’s, Rui da Silva, Nuno Lopes (19 de julho), entre outros.

“Este é já uma referência musical de grande qualidade no panorama cultural da região, que coloca o Funchal em destaque no circuito dos festivais de verão do país”, salientou Cristina Pedra, sublinhando a grande participação do público, sobretudo jovens.

O festival é organizado pela empresa Sons de Pérola, mas conta com um apoio de 14 mil euros da autarquia, que também isenta o promotor de taxas municipais pela utilização do recinto, no valor de três mil euros.

A Câmara Municipal também presta apoio logístico, nomeadamente através da disponibilização de contentores de lixo e da presença de bombeiros sapadores.

As portas do Parque de Santa Catarina, considerado o melhor anfiteatro do Funchal, abrem as 20h00 e encerram às 01h00 de cada dia do festival, que corresponde à hora limite de licenciamento permitido. Por outro lado, os testes de som serão entre as 11h00 e as 18h00, ao contrário dos anos anteriores, em que se iniciavam a partir das 08h00.

Os horários foram determinados pela autarquia com vista a “manter o compromisso de conciliar o descanso e a diversão”, o que também motivou a imposição da obrigatoriedade de utilização de limitadores acústicos, com limite máximo de 95 decibéis.

A Câmara Municipal do Funchal destaca ainda a aposta na dimensão social e comportamental do evento”, tendo estabelecido uma parceria com a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD) para promoção no recinto de ações de sensibilização para comportamentos de risco, designadamente o consumo de álcool e drogas.

O Summer Opening Festival 2025 inclui também uma “vertente ambiental”, prosseguindo a medida adotada desde 2016 de eliminação dos copos de plástico.