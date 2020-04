Organizado pelo Teatro da Didascália em conjunto com as câmaras municipais de Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães, e a Associação Quadrilátero, o festival revelou o cancelamento da edição deste ano devido à pandemia da doença COVID-19.

"O Teatro da Didascália tudo fará para, em conjunto com companhias e artistas programados para 2020, proceder ao reagendamento dos seus trabalhos em 2021. Continuaremos nos próximos meses, juntamente com todos seus parceiros, a preparar a 7.ª edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous, que terá lugar entre 21 e 24 de julho de 2021", pode ler-se no comunicado.