A iniciativa "Música ao Largo", nos largos de seis localidades do concelho de Idanha-a-Nova, dá ao público a oportunidade de assistir a concertos em espaços abertos e em segurança, seguindo as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS).

"O objetivo é retomar a oferta cultural no concelho de Idanha-a-Nova, levando a música até às populações, ao ar livre e com as devidas medidas de segurança", explica, em comunicado, João Abrantes, maestro e diretor artístico da Filarmónica Idanhense.

O ciclo de concertos tem início no dia 15 de agosto, às 19:00, no Largo da Igreja de Monfortinho.

No mesmo dia, pelas 21:30, a Filarmónica Idanhense atua também no Largo da Igreja de Salvaterra do Extremo.