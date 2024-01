A sequência de concertos do primeiro trimestre começa no dia 20 de janeiro com o norte-americano Daniel Knox, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, seguindo-se, com entrada livre no dia 26 na Igreja do Terço, o projeto Velho Homem, que junta Homem em Catarse e Old Jerusalém.

No dia 8 de fevereiro, na Igreja do Senhor da Cruz, apresenta-se o acordeonista bielorrusso Yegor Zabelov, também com entrada livre, enquanto no dia 23 o serviço educativo do ciclo junta Mira Quebec e Diogo Mendes, no Theatro Gil Vicente, num espetáculo imersivo com duas sessões.

No dia 1 de março, a Junta de Freguesia de Barcelinhos acolhe os concertos de Conferência Inferno e HHY & The Macumbas, encerrando o trimestre no dia 22 de março, no Theatro Gil Vicente, com Estilhaços.