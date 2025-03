A organização do Prémio Literário de Dublin revelou hoje os seis romances finalistas, selecionados a partir de uma ‘longlist’ de 71 livros, anunciada em janeiro, que incluía a escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso, única candidata lusófona, com o seu romance “Eliete – A vida normal”.

Os livros que chegam agora à fase final são “James”, do norte-americano Percival Everett, “North Woods”, do também norte-americano Daniel Mason, “Not a River”, da argentina Selva Almada, “Prophet Song”, do irlandês Paul Lynch, “The Adversary”, do canadiano Michael Crummey, e “We are Light”, da neerlandesa Gerda Blees.

“O vencedor de 2025 será escolhido a partir de uma lista inspiradora que inclui dois romances traduzidos e explora temas de poder, corrupção, manipulação, bravura, fantasmas do passado e uma recriação de um clássico literário”, destacou Emma Blain, presidente da Câmara Municipal de Dublin, que patrocina o prémio.

Para a responsável, no momento em que a cidade de Dublin celebra os 30 anos do prémio, é “animador” ver que o seu “vasto âmbito” ainda persiste, com uma ‘shortlist’ que inclui nomeações de bibliotecas públicas do Canadá, Jamaica, México, Países Baixos e Estados Unidos.

Três dos finalistas encontram-se já publicados em Portugal, sendo um deles o romance de Selva Almada, que chega hoje às livrarias, editado pela Dom Quixote, com o título “Não é um rio”.

Os outros dois são “A canção do profeta”, de Paul Lynch, editado pela Relógio d’Água, e “James”, de Percival Everett, publicado pela Livros do Brasil.

O vencedor será anunciado no dia 22 de maio, no âmbito do Festival Internacional de Literatura de Dublin.

O Prémio Literário de Dublin - organizado pela autarquia da capital da Irlanda e gerido pelas bibliotecas públicas da cidade – é o prémio anual mais valioso do mundo para uma única obra de ficção publicada em inglês, com um valor monetário de 100 mil euros para o vencedor.

No caso de ser uma obra traduzida, o prémio será dividido entre escritor e tradutor, nos valores de 75 mil euros e 25 mil euros, respetivamente.

O romance “Solenoid”, do escritor romeno Mircea Cărtărescu, com tradução de Sean Cotter para inglês, foi o vencedor do Prémio Literário Internacional de Dublin de 2024.