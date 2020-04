Salvador Sobral e Luísa Sobral vão dar um concerto em direto nas redes sociais no próximo domingo, dia 26 de abril, a partir das 21h30. A atuação poderá ser acompanhada no Facebook do músico e na página de Instagram da sua irmã.

"Vamos fazer um concerto a duo no domingo, dia 26, às 21h30. Nesse dia daremos um iban e Mbway para contribuírem com aquilo que quiserem. O valor final vai ser repartido pelas nossas equipas como se de um concerto normal se tratasse. Beijos e até domingo", explicaram os músicos no Instagram.

"Estamos finalmente os dois juntos e, por isso, também queríamos celebrar e fazer um concerto", acrescentou Luísa Sobral.