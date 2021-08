Mal sabiam Ashton Kutcher e Mila Kunis o que ia acontecer quando disseram que só davam banho aos filhos quando estavam visivelmente sujos.

O debate sobre a regularidade com que se deve tomar banho trouxe para a ribalta as diferentes opiniões de Kristen Bell, Jake Gyllenhaal, Dwayne Johnson e Jason Momoa e até chegou a programas americanos de grande audiência nacional, como o The View e o The Late Show with Stephen Colbert.

Duas semanas depois de tudo começar, volta-se ao ponto de partida, com Ashton Kutcher e Mila Kunis a gozarem com o tema... ao darem banho aos filhos.

Num vídeo partilhado nas redes sociais na quarta-feira à noite, um espantado Ashton pergunta à esposa o que se está a passar e ouve como resposta "é água", enquanto se ouvem à distância os dois filhos do casal.

"Estás a pôr água nas crianças?! Estás a tentar derretê-las?! Estás a tentar feri-las com água?! [...] Isto é ridículo! [...] O que está a acontecer?!", continua o ator na rábula.

"Estamos a dar banho às nossas crianças", reage Mila Kunis a rir.

"É tipo a quarta vez esta semana! Quatro vezes esta semana! Os seus óleos corporais serão destruídos!", comenta exageradamente espantado Ashton Kutcher.

O vídeo foi partilhado com o esclarecer título "Essa coisa do banho está fora de controlo".