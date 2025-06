Depois de conquistar o público com a primeira temporada, "A Vida Secreta das Esposas Mórmones" regressou ao Disney+ com novos episódios que prometem ainda mais drama, revelações e polémica. A série segue um grupo de influenciadoras do chamado "MomTok", uma comunidade de mães mórmones nos EUA, que vivem entre os valores tradicionais da fé e o brilho (e a pressão) das redes sociais.

A estreia da segunda temporada surpreendeu e conquistou novos espectadores. Lançada a 15 de maio, a série voltou a marcar presença no topo das tendências e somou mais de cinco milhões de visualizações nos primeiros cinco dias.

Em conversa com o SAPO Mag, as protagonistas Taylor Frankie Paul e Jessi Ngatikaura recordam como surgiu a ideia para o reality show. "Já usávamos todas as redes sociais, juntávamo-nos, criávamos alguns vídeos em conjunto e, de repente, tornou-se no que é hoje. Rebentou um escândalo, ofereceram-nos um reality show, e cá estamos", lembram.

Jessi Ngatikaura Jessi Ngatikaura

Já sobre a nova temporada, as estrelas das redes sociais prometem "mais drama". "Nunca há um momento de tédio. Algo que ouço constantemente é que, desde o primeiro episódio, não há nenhum episódio que se possa dizer 'podia ter saltado esse'. É dramático do início ao fim", adianta Jessi Ngatikaura.

"Gostaria que pudéssemos assistir como espectadores, porque vivemos isso, então é diferente assistir depois. Mas eu penso: 'Por que as pessoas gostam disso?' Não sei. Mas acho que a Igreja Norman e a cultura de Utah realmente intrigam as pessoas", acrescenta.

Mas, com toda a exposição, surgem também desafios pessoais. "O maior desafio, para mim... acho que ser vulnerável e saber que todos, o mundo inteiro, vai ter uma opinião sobre qualquer decisão que tomares é provavelmente o mais assustador para mim", confessa Taylor Frankie Paul. "E nunca se pode agradar a todos. Então, mesmo que metade das pessoas te adore, a outra metade vai odiar, e não se podes tomar nenhuma decisão com base no público por causa disso", acrescenta Jessi Ngatikaura.

Para as duas influenciadoras, tem sido um desafio gravar para televisão. "Nas redes sociais podemos controlar o nosso conteúdo, a nossa narrativa, mas nos reality shows não podemos", lembra Taylor. "Mas o facto de todas nós já sermos influenciadoras ajudou, porque estávamos muito habituadas a estar diante das câmaras", acrescenta a amiga e colega.

Taylor Frankie Paul Taylor Frankie Paul créditos:

Com a estreia de "A Vida Secreta das Esposas Mórmones", a base de seguidores das protagonistas cresceu, com novos seguidores de todos os cantos do mundo. "Acho que o mais assustador é quando se começa a crescer e vês os números a subir. É muito emocionante e divertido. Mas, sempre que se conquista o sucesso, vêm os trolls e os comentários negativos. Acho que isso foi difícil para mim no início. Mas é preciso lembrar que o teu conteúdo chega a alguém. E se alguém gosta de o ver, então é disso que se trata", diz Jessi Ngatikaura.

Apesar dos comentários negativos e do julgamento constante, as influenciadoras continuam motivadas para criar novos conteúdos. "Adoro a parte criativa. "Gosto de editar um vídeo em conjunto para torná-lo o mais divertido possível para o espectador. A pior parte é sentir-me vulnerável, partilhar a minha vida pessoal online. Isso é o que mais me assusta, sem dúvida", confessa Taylor Frankie Paul.

"A melhor parte é criar ligação com as pessoas. Sou cabeleireira e dou aulas de cabeleireiro. Então, construí a minha comunidade nas redes sociais e, depois, elas vêm às minhas aulas. Posso conhecê-las pessoalmente e ouvir como os meus vídeos as ajudaram. A desvantagem é, sim, as opiniões e reações negativas, as pessoas que acham que nos conhecem e sabem toda a nossa história só porque nos veem na televisão ou porque nos seguem", acrescenta Jessi.

Nas suas caixas de mensagens, as protagonistas recebem elogios de espectadores de todo o mundo, incluindo de celebridades."Foi quando comecei a receber mensagens de pessoas famosas que percebi que a série estava a ser um sucesso. Sabia que tinha corrido bem, mas quando comecei a receber mensagens privadas de celebridades ou a encontrá-las pessoalmente e elas diziam: 'Sou uma grande fã', eu ficava tipo: 'O quê?'", conta Jessi Ngatikaura.

"Por exemplo, o Ashton Kutcher é fã. E fizemos Facetime com a esposa, a Mila Kunis", revela a influenciadora ao SAPO Mag.

Veja o trailer: