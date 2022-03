A menina ucraniana cujo vídeo viral a cantar "Let It Go" do filme "Frozen: O Reino do Gelo" num bunker em Kyiv encantou milhões de pessoas em todo o mundo, reapareceu num concerto na Polónia.

Este domingo, Amelia Anisovych, de sete anos, interpretou o hino nacional da Ucrânia à frente de milhares de pessoas na abertura de um concerto de solidariedade em Łódź, após ter sido evacuada para a Polónia com a sua avó.

“Together with Ukraine” [Juntos com a Ucrânia] juntou alguns dos maiores nomes das artes na Ucrânia e Polónia para angariar fundos para a organização humanitária Polish Humanitarian Action.

O vídeo com a versão ucraniana de "Let It Go" tem mais de 16,8 milhões de visualizações, incluindo Idina Menzel, a atriz e cantora da versão original, que expressou a solidariedade com o povo ucraniano.

“Nós vemos-vos. Realmente, realmente, vemos-vos”, escreveu Idina Menzel com a partilha e dois corações com as cores azul e amarela da bandeira da Ucrânia.