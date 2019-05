O espetáculo está marcado para 12 de outubro e o cartaz é composto por “sete bandas, com atuações de 40 minutos, e vários DJ set, de 20 minutos, enquanto decorrem as mudanças de palco”, de acordo com a organização num comunicado hoje divulgado.

Na segunda edição do espetáculo EA Live atuam, além de Capitão Fausto, The Gift, Paus, Stereossauro e Gabriel o Pensador, Diabo na Cruz e Keep Razors Sharp.

“Os géneros musicais serão outra vez variados porque a música, sendo uma, acolhe a diversidade falando sempre o mesmo idioma. Há consagrados e talentos que se estão a descobrir. Há rock, pop, rap. Há emoção”, refere a organização.