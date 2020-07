O livro, com tradução para português de Isabel Veríssimo, tem um posfácio do escritor John le Carré, no qual "revisita o percurso do agente duplo que passou aos russos todos os segredos das operações aliadas nos primeiros anos da Guerra Fria".

Ben Macintyre é colunista e editor associado no jornal The Times e foi correspondente do jornal em Nova Iorque, Paris e Washington. É autor de vários livros, entre eles, "Jogo Duplo" e "O Espião e o Traidor", também publicados pela Dom Quixote.