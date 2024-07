Foi divulgado o trailer de "Conclave", que a revista Variety colocou em quarto lugar nas 10 apostas para as nomeações ao Óscar de Melhor Filme.

O destaque a seis meses das serem anunciadas as nomeações e sem que tenha existido um visionamento público justifica-se pelo elenco impressionante (Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, todos anteriores nomeados para as estatuetas, e Isabella Rosselini) e por ser o primeiro trabalho em inglês de Edward Berger, o realizador da versão de "A Oeste Nada de Novo" para a Netflix que ganhou quatro Óscares na cerimónia de 2023.

Baseado num romance de Robert Harris, que o adaptou ao grande ecrã com Peter Straughan (responsável pela elogiada adaptação de John le Carré para o filme de "A Toupeira"), a proposta é um 'thriller' que mergulha numa conspiração em pleno Vaticano.

"Um dos acontecimentos mais sigilosos e antigos do mundo: a escolha de um novo Papa. O Cardeal Lawrence (Fiennes) é encarregue de dirigir este processo secreto após a inesperada morte de um Papa muito estimado. Com os líderes mais poderosos da Igreja Católica de todo o mundo reunidos e encerrados entre as paredes do Vaticano, Lawrence encontra-se no centro de uma conspiração e descobre um segredo que poderá abalar os alicerces da Igreja", resume a sinopse.

Ainda com Sergio Castellitto a destacar-se no elenco, a estreia nos cinemas portugueses está marcada para 7 de novembro.

TRAILER LEGENDADO.