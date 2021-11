De acordo com o agenciamento do artista, Gaspar Varela, que toca guitarra portuguesa, atua a 30 de novembro na “mítica sala” Teatro Solis, na capital uruguaia, no âmbito do 14.º Festival Internacional de Jazz de Montevideu, e, a 2 de dezembro, no Teatro Macció, em San José.

Nestes concertos, Gaspar Varela estará acompanhado por Francisco Gaspar, no baixo e contrabaixo, e Diogo Ferreira, na viola de fado.

Gaspar Varela editou o álbum de estreia, “Gaspar”, em 2018, aos 15 anos.

O trabalho, que conta com a participação do saxofonista Ricardo Toscano, contém composições de autores como Carlos Paredes, um dos seus ídolos, Jan Tisky, Jaime Santos e José Nunes, entre outros.

Em 2018, aquando da edição do álbum, Gaspar Varela contou à agência Lusa que o “som da guitarra portuguesa” o fascinou, assim como “toda a envolvência fadista”, tendo começado a tocar para acompanhar a bisavó, a fadista Celeste Rodrigues.

Reconhecendo a guitarra portuguesa como “um instrumento do fado”, o músico realçou as suas potencialidades, “nomeadamente para se entrosar com outros instrumentos e experimentar outros géneros”.

Em 2019 e 2020, Gaspar Varela foi um dos músicos portugueses a acompanhar Madonna na digressão “Madame X”, de promoção do álbum homónimo, editado no ano anterior.

Tanto o álbum como a digressão foram assumidamente influenciados, criativamente, pela vivência de Madonna em Lisboa nos últimos anos, onde contactou com a cultura lusófona e latina.

Esta sexta-feira, alguns dias antes de Gaspar embarcar para o Uruguai, é editado o EP de estreia de Expresso Transatlântico, projeto no qual o guitarrista se juntou a Sebastião Varela, na guitarra elétrica, e Rafael Matos, na bateria.

No projeto, os três “criam uma sonoridade influenciada por ritmos da música popular portuguesa, brasileira e africana, no fundo, a banda sonora de uma Lisboa com vista para o mundo”, segundo a editora discográfica Sony em comunicado.

O concerto de apresentação do EP de estreia do Expresso Transatlântico está marcado para 7 de dezembro no Teatro Maria Matos, em Lisboa.