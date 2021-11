Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta quinta-feira, as atenções viram-se para "Spencer", uma das estreias da semana. Fábula negra sobre "a Princesa do Povo", o novo filme de Pablo Larraín não será o que muitos esperariam de um retrato de Diana Spencer - pelo menos se o padrão for o de produções de época como "The Crown" -, mas confirma que o realizador chileno continua a desviar-se do formato mais convencional do biopic (depois de ter assinado "Jackie" e "Neruda").

Protagonizado por Kristen Stewart, o drama foi escrito por Steven Knight ("Peaky Blinders", "Locke") e desenha um ambiente de tensão crescente na família real britânica durante a quadra natalícia. Mas dificilmente será candidato a clássico de Natal, embora ofereça "um retrato íntimo da mãe, esposa, princesa e mulher Diana Spencer, onde a imaginação e o surreal são usados para racionalizar a sua identidade feminina", garante a crítica do SAPO Mag ao filme.

Saiba em que salas pode ver "Spencer".

Trailer:

Mais sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

"Coleção Casa das Histórias Paula Rego" na Casa das Histórias, em Cascais

4 de novembro a 19 de junho. Ter-Dom 10h00-18h00 - 2,5-5 euros

Inaugurada esta quinta-feira, a nova exposição dedicada à artista portuguesa junta trabalhos em pintura, desenho e gravura, alguns nunca apresentados anteriormente. Saiba mais aqui.

créditos: Humberto Mouco

Luta Livre na Casa da Música (Sala 2), no Porto

21h30 - 15 euros

Luís Varatojo (Peste & Sida, Despe e Siga, Linha da Frente, A Naifa) apresenta as canções do álbum de estreia do seu novo projeto, editado este ano. Kika Santos, Edgar Caramelo, João Pedro Almendra, Nelson Cabral, Ivo Palitos, Diogo Santos, Pedro Mourato e Ricardo Pires são os convidados do espetáculo. Sexta e sábado há concertos em Aveiro (Avenida Café Concerto) e Coimbra (O Teatrão), respetivamente.

Para ver na TV:

"Dr. Brain" (estreia da T1)

Apple TV+

A primeira série sul-coreana da Apple TV+ foi criada por Kim Jee-woon, realizador de "História de Duas Irmãs", "Eu Vi o Diabo" e outros filmes de culto, e é protagonizada por Lee Sun-kyun, um dos atores de "Parasitas". Saga de ficção científica, adapta o webtoon homónimo e acompanha um cientista que tenta entrar no cérebro de pessoas mortas para descobrir o que causou a morte da família.

"Os Salteadores da Arca Perdida" + "Indiana Jones e o Templo Perdido"

21h15 e 23h10 no FOX Movies

Sessão dupla mais logo? A sugestão é recordar a icónica saga de Steven Spielberg protagonizada por Harrison Ford, através dos dois primeiros filmes do arquólogo aventureiro - estreados em 1981 e 1984, respetivamente.