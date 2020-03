Harry Styles interpretou os temas "Cherry", "Watermelon Sugar", "To Be So Lonely" e "Adore You".

Harry Styles aceitou o desafio da NPR (National Public Radio) e participou no "Tiny Desk", rubrica de pequeno concertos. O cantor, que tem concerto marcado na Altice Arena, em Lisboa, para o dia 20 de maio, apresentou o novo álbum. Na rubrica da NPR, o artista apresentou em formato acústico alguns dos temas do seu novo álbum, "Fine Line" (2019). Setlist: "Cherry", "Watermelon Sugar", "To Be So Lonely" e "Adore You" Veja o vídeo: