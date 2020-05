"Jane Doe II", do estado do Tennessee, diz ter sido aprisionada, atacada e violada num quarto de hotel aos 17 anos em 1994, com o produtor a confiscar ainda um documento de identificação e ameaçando excluí-la da indústria e prejudicar a sua família se contasse o que tinha acontecido.

Os outros casos são mais recentes: "Jane Doe III", de 38 anos, alega ter sido violada no apartamento dele em Nova Iorque em 2008, enquanto "Jane Doe IV", de 35 anos, diz que isso aconteceu durante o Festival de Cinema de Veneza de 2013.

Também estão como réus no processo o irmão Bob Weinstein e os estúdios Miramax e Disney, sob o fundamento de que sabiam ou era razoável presumir que deviam ter conhecimento que o produtor tinha a propensão para se envolver em condutas sexuais incorretas e abuso de poder.

Harvey Weinstein enfrentará ainda novas acusações na Califórnia, ainda sem data definida.

Se for condenado por todas as acusações, vai enfrentar uma sentença adicional de 29 anos de prisão.

Após várias denúncias de má conduta publicadas na imprensa, foi expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que premiou vários dos seus filmes com Óscares.

Angelina Jolie e Salma Hayek estão entre quase 90 mulheres que relataram décadas do comportamento predatório do então poderoso produtor, que sempre negou as acusações.