O antigo produtor de cinema de Hollywood caído em desgraça Harvey Weinstein declarou-se inocente na quarta-feira de uma nova acusação de crime sexual em Nova Iorque.

Weinstein, de 72 anos, que passou por uma cirurgia cardíaca de emergência há pouco mais de uma semana, apareceu num tribunal de Manhattan numa cadeira de rodas para apresentar o seu apelo a uma única acusação de cometer um ato sexual criminoso.

O outrora poderoso magnata do cinema estava com a barba por fazer e parecia pálido e visivelmente frágil durante a sua breve aparição no tribunal perante o juiz Curtis Farber. Vestia um fato escuro, camisa branca e gravata azul.

O procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, disse que a nova acusação de Weinstein é pela alegada agressão sexual de uma mulher num hotel na parte baixa de Manhattan, em algum momento entre 29 de abril de 2006 e 6 de maio de 2006.

“Graças a esta sobrevivente que corajosamente se apresentou, Harvey Weinstein é agora indiciado por uma alegada agressão sexual violenta adicional”, disse Bragg num comunicado.

“Esta investigação está a decorrer”, acrescentou.

Falando aos jornalistas após a acusação, Arthur Aidala, advogado de Weinstein, disse que a alegada agressão sexual por detrás da nova acusação ocorreu “quase duas décadas atrás” e “neste momento não sei muito mais do que isso”.

Weinstein está a cumprir uma pena de 16 anos de prisão depois de ser condenado por acusações de violação na Califórnia.

Também foi condenado em Nova Iorque em 2020 por violação e agressão sexual de uma atriz e por praticar sexo oral à força numa assistente de produção.

Ele foi condenado a 23 anos de prisão nesse caso.

No entanto, o Tribunal de Apelo de Nova Iorque anulou essa condenação em abril e Weinstein aguarda um novo julgamento dessas acusações.

O novo julgamento estava programado para começar em 12 de novembro, mas os procuradores disseram na quarta-feira que a data parece “irrealista”.

Farber marcou a próxima audiência de Weinstein para 2 de outubro.

O ex-peso pesado de Hollywood sofreu uma série de problemas de saúde enquanto estava na prisão e passou algum tempo numa unidade hospitalar sob segurança.

Weinstein foi levado à pressa para o Hospital Bellevue na semana passada, vindo da prisão de Rikers Island, em Nova Iorque, para uma cirurgia cardíaca de emergência.

As alegações contra Weinstein ajudaram a lançar o movimento #MeToo em 2017, um momento decisivo para as mulheres que lutam contra a má conduta sexual.

Mais de 80 mulheres acusaram-no de assédio, agressão sexual ou violação, incluindo as atrizes proeminentes Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Ashley Judd.

Weinstein afirmou que todas as relações sexuais em questão eram consensuais.

Weinstein e o seu irmão Bob co-fundaram a Miramax Films. Os seus sucessos incluíram “Pulp Fiction”, de 1994, e “A Paixão de Shakespeare”, de 1998, pelo qual Weinstein foi um dos vencedores do Óscar de Melhor Filme.