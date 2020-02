O primeiro dia de deliberações do júri no processo do outrora todo poderoso de Hollywood Harvey Weinstein, considerado emblemático para o movimento #MeToo, terminou esta terça-feira (18) sem um veredicto.

O famoso produtor cujos filmes ganharam 80 Óscares é acusado pelos procuradores de Nova Iorque de ser um predador sexual, de agressão sexual e violação.

Se for considerado culpado das cinco acusações que enfrenta, pode ser condenado a uma pena máxima de prisão perpétua.

O júri começou a deliberar antes das 11h30 locais (16h30 de Lisboa) e concluiu cinco horas depois, sem chegar a um acordo. Voltará a reunir-se às 09h30 de quarta-feira.