Jessica Mann, de 34 anos, contou com a voz embargada e às vezes interrompida por lágrimas que quando procurava emprego como atriz em Los Angeles e morava no próprio carro porque não tinha dinheiro para alugar uma casa, foi agredida sexualmente pelo réu duas vezes.

Mann contou que foi violada a 18 de março de 2013 num hotel de Manhattan, depois de o réu ter injetado um remédio no pénis para manter uma ereção. Foi a terceira mulher a testemunhar perante o júri do tribunal criminal do estado de Manhattan que o acusado a violou.

A defesa sustenta que Mann e Weinstein tinham "um relacionamento afetuoso" e têm dezenas de mensagens entre eles. Durante o seu testemunho, Mann tentou explicar por que motivo o relacionamento continuava, embora nem sempre com sucesso.

Ela disse acreditar que "venerar" Weinstein e massagear o "seu ego frágil" a ajudaria, porque "achava que se [o produtor] sentisse rejeição, ficaria enraivecido".