"A comunidade portuguesa da Califórnia é uma parte importante do livro", disse Lee Smith, "e também a forma como o congressista cresceu", salientou.

O autor escreveu "The Plot Against the President: The True Story of How Congressman Devin Nunes Uncovered the Biggest Political Scandal in U.S. History", publicado no final de outubro de 2019 pela Central Street, do grupo Hachette.

"Quem ele é como pessoa está muito ligado a esta comunidade. O seu sentido do que é a América, o que é o dever e a responsabilidade, vêm muito da sua família e sentir-se açoriano", afirmou Lee Smith, que passou algum tempo com Devin Nunes e o seu círculo próximo em Tulare, vale central da Califórnia, durante a pesquisa para o livro.

Segundo Smith, que travou conhecimento com o congressista luso-americano em março de 2017, Devin Nunes "sente-se extremamente orgulhoso da história da sua família, o facto de serem portugueses".

A comunidade portuguesa, que se encontra em grande concentração no vale central, é realçada pela importância que teve na história da Califórnia. "São agricultores, pessoas de muito trabalho, produtores de leite, agricultores de pistáchios", sublinhou Lee Smith.