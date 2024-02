O duo luso-americano The Portuguese Kids, composto por Derrick DeMelo e Brian Martins, estreia a 18 de março a nova série de comédia “Portuguese Problems” na RTP, falada em inglês e português e inteiramente filmada nos Estados Unidos.

Com seis episódios de meia hora, a série mostra a experiência dos filhos de emigrantes portugueses nos Estados Unidos e os momentos cómicos do quotidiano que surgem das diferenças culturais e geracionais.

“Ainda temos quem só vista preto depois do marido morrer e pessoas que fazem vinho na cave, porque são tradições que trouxeram com eles nos anos 70 e não as vão largar”, disse à Lusa Derrick DeMelo. “Há muita comédia nesses momentos e por causa da barreira de linguagem”, considerou.

Mas apesar de ser a experiência de luso-americanos filhos de emigrantes açorianos, DeMelo frisou que “Portuguese Problems” ilustra algo mais abrangente e transversal, que perceberam ao longo dos anos nas suas digressões mundiais.

“Atuamos desde a Austrália às Bermudas e Canadá e vimos que é uma experiência universal”, explicou. “Do lado de fora da casa pode ser qualquer lugar, mas dentro de portas é muito similar”.

As histórias mostradas na série são baseadas em material que os Portuguese Kids foram apresentando ao longo da carreira e também incluem 'sketches' escritos por vários comediantes que convidaram a fazer parte da série, incluindo os conhecidos Taylor Amarante, Mike Rita e Vanessa Medeiros, com a qual colaboraram de perto nos últimos anos.

“Queríamos pegar em coisas existentes e pô-las noutro formato”, disse DeMelo. “Andamos nos palcos há vinte anos, por isso tínhamos muitos 'sketches' bem-sucedidos que estavam fechados no cofre sem fazer nada”. Brian Martins reescreveu esses 'sketches' e incluiu-os nos episódios criados para a série.

O título “Portuguese Problems” foi escolhido porque este é um mote recorrente da comunidade nos Estados Unidos, sinalizando partes engraçadas da cultura.

“Pode ser bom e pode ser mau”, explicou o comediante. “Por exemplo, ter braços peludos é um problema de ser português. Ter comida tão boa faz-nos comer demasiado, é um problema de ser português”.

A ideia é rir com estas particularidades com que todos se identificam. “É algo que usamos como uma medalha de honra”.

Para conceber “Portuguese Problems”, os Portuguese Kids abriram a produtora Lava Rock em parceria com Dean Câmara, lusodescendente por detrás da empresa Cineasta Digital que já venceu dois prémios Emmy.

A série estará disponível na RTP1, na RTP Internacional e na RTP Play, sendo esta última a plataforma onde Derrick DeMelo crê que haverá mais audiência.

“A RTP Internacional é um canal para emigrantes portugueses, mas eventualmente essa geração vai desaparecer e é preciso olhar em frente”, considerou o comediante. “Não poderá ter apenas programação em português se quiserem manter os lusodescendentes envolvidos, é preciso mudar um bocadinho”.

DeMelo acredita que séries como esta, em que há mais diálogo em inglês e o português tem legendas, poderá atrair novas gerações que já não são fluentes na língua.

No entanto, o duo também está a apostar que a série vai atrair pessoas de qualquer etnia, o que é algo que já veem nos seus espetáculos ao vivo.

“Vemos muita variedade étnica, desde mexicanos a asiáticos, que vêm e nos dizem que não percebem as partes em português mas se identificam com o resto”.

Se a recetividade for boa, o duo sonha com uma segunda temporada enquanto anda em digressão. Vão atuar em San Diego a 24 de fevereiro, depois passam o mês de março no Canadá e têm mais datas marcadas.